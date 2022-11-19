شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس يحاور المخرج ماتيو كازافيتش اليوم بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 برئاسة الفنان حسين فهمي محاضرة نقاشية مع المخرج والممثل الكبيرماتيو كازافيتش، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ويدير الحوار المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين وتم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة منهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقديرا خاصا من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.