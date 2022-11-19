أول ظهور لـ تامر حبيب بعد تصريحات إيناس الدغيدي حول ميوله الجنسية.. لن تصدّق ماذا فعل مع الحضور!!

كتب امير فتحي في السبت 19 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - تصدَّر السيناريست المصري تامر حبيب ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أزمة تصريحات المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي حول ميوله الجنسية، وهو ما فسره البعض بأنه سبب غيابه عن عن افتتاح الدورة الـ 44 من “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، لكنه ظهر فيما بعد خلال فعاليات المهرجان.

حبيب تواجد في ثاني أيام المهرجان، حيث التفّ حوله الجمهور فور دخوله على السجادة الحمراء، وقد حرص على التقاط الصور معهم، وظهر مرتدياً ملابس كاجوال شتوية وبدت عليه علامات المرح، حيث تبادل مع الجمهور القفشات الطريفة، كما حضر إحدى ندوات المهرجان.

وكانت تصريحات إيناس الدغيدي عن تامر حبيب قد تصدّرت “ترند” مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشفت عن رأيها فيه، قائلةً: “كلنا عارفين لكن مكناش بنتكلم في حاجة، لأن ملناش دعوة، وكان المهم هو نوع علاقتك بالشخصية، وأنا بحاول أبعد عن تامر حبيب الكلام الكتير، ومع ذلك قابلت شخصيات كتير خلال مسيرتي الفنية لهم ميول مختلفة، ولكن دا لم يتعارض مع علاقتي بهم”.

أول تعليق من إيناس الدغيدي بعد تصريحاتها عن تامر حبيب

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن تصريحاتها عن صديقها السيناريست تامر حبيب تم تحريفها’، مضيفة أن حديثها كان يتعلق بأفكار عامة وليس له علاقة بأي شخص، قائلة: «السوشيال ميديا بتعمل حاجة غريبة وبقوا مونتيرين ومصورين ومخرجين وبيعملوا حاجات غريبة وركبوا حديث ملوش علاقة باللي قلته».

وقالت الدغيدي، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، إنها لا يمكن أن تشك في أخلاق تامر حبيب وتصريحاتها عنه تم تحريفها على السوشيال ميديا، متابعة: «أنا لا أعيب على تامر حبيب وهو حبيبنا كلنا ونحترمه على المستوى المهني والشخصي لأنه انسان مبهج واحنا أصحاب».

وأضافت أن الهجمة على تامر حبيب على السوشيال ميديا دمها ثقيل، معبرة عن استيائها: «أنا ضاريته من غير ما أقصد هو كلمني وقالي أنا متأكد أنك مش قصدك بس شوفي السوشيال ميديا عملوا آيه، ووضعي دمه تقيل، وهو في حالة وحشة وده حقه لأن الهجمة لما بتبقى كبيرة ولها حاجة أخلاقية بتبقى دمها تقيل».

إيناس الدغيدي تتحدث عن ميول تامر حبيب الجنسية

يُذكر أن اسم المخرجة إيناس الدغيدي، كان قد تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، عقب تصريحاتها الأخيرة عن السيناريست تامر حبيب.

حيث أوضحت “إيناس” في تصريحات صحفية، أن طلبها الزواج من تامر حبيب بعد أزمة ظهوره مرتديًا حلق كان مزاح ليس أكثر.

وما آثار الجدل في تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي، هو تلميحها بشكل غير مباشر عن الميول الجنسية للكاتب تامر حبيب، وأن هناك الكثير من الزملاء في الوسط الفني لديهم نفس الميول دون أن يفصحوا عنها.

حلق تامر حبيب

الحديث عن ميول تامر حبيب فتح الباب للبحث عن مواقف قديمة له أثارت الجدل، ومنها تعرَّضه للعديد من الانتقادات بسبب شكله ومظهره وارتداء «حلق».

وردَّ تامر حبيب على هذه الانتقادات في تصريحات إعلامية منذ أسابيع، قائلا: «لما بنزل صورة وأنا على البحر بتعرض للانتقادات، هما عايزين نلبس طرابيش مثلا، ما طبيعى نلبس مايوهات، وآه أنا لابس حلق إيه المشكلة؟ لأني عايز أكون نفسي».

تامر حبيب: لا أصوم رمضان منذ 6 سنوات

كما كشف السيناريست تامر حبيب عن عدم صيامه شهر رمضان لمدة تصل لـ 6 سنوات، نظرًا لظروف صحية خاصة به، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي وهو يتناول الطعام وتدخين السجائر في نهار رمضان.

كما أثار تامر حبيب الجدل خلال عزاء والدته الذي أقيم منذ فترة، وظهر فيه يضحك هو ومجموعة من النجوم، وهو الأمر الذي لاقى موجة حادة من الاستهجان والغضب من قبل جمهوره.

لقاء تامر حبيب الأخير

وأضاف في لقاءه مع برنامج تفاعلكم على قناة العربية ردًا على بعض الانتقادات حول تصرفاته الشخصية: «أنا حر ما لم أَضر».

وتابع: «عرض إيناس الدغيدي على الزواج كان إفيه ومن قبيل المزاح بيننا إحنا الاتنين، وفي أعمالي أحب أن أكون مسلي كصانع محتوى لأن عكس التسلية ملل والملل عيب».

وأردف: «أجمل جملة حوار كتبتها هي إحنا كبرنا ولا إيه في فيلم سهر الليالي، وبكيت لما شوفت شيرين نصف ساعة لأني بعزها جدًا وأرى أنها موهبة ضخمة جدا، وهي صديقة عزيزة، ولما شوفتها قولت حمد لله على السلامة».

واستطرد تامر حبيب حديثه قائلًا: «كلنا في حاجة لطبيب نفسي، وأنا شخص أعاني من الاكتئاب والأرق الدائم».

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