بسنت رضا: “علاقة هند رستم بزوجها كانت شبه أمينة وسي السيد”

كتب امير فتحي في السبت 19 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - تحدثت بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم عن تفاصيل علاقة والدتها بزوجها الدكتور محمد فياض وطريقة زواجهما وتعارفهما ببعضهما البعض .

قالت بسنت رضا أثناء استضافتها في برنامج “معكم منى الشاذلي” مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقة أمس الجمعة إن زواج هند رستم كان تقليديا أو كما بعرف بإسم “زواج الصالونات” .

تابعت عن تعرف هند رستم بزوجها محمد فياض: “كانت عايزة تروح لدكتور عشان هي دايما عندها هوس إن هيجيلها حاجة لأن والدتها اتوفت بالكانسر، ادوها الإسم وراحت وكان هو صغير وهي صغيرة كانت حاجة وتلاتين سنة” .

أضافت: “اتجوزوا وقعدوا 50 سنة مع بعض وهو يستاهل كان يحبها أوي وهي كانت تحبه أوي، عارفة أمينة وسي السيد ماما كانت عاملة زي أمينة في البيت .. كان أونكل فياض يرجع البيت مفيش دوشة، الكابل ده كان حلو أوي مع بعض” .

وفي سياق آخر كشفت بسنت رضا عن سبب اتخاذ والدتها لقرار اعتزال الفن، فأشارت إلى أن ما شجع هند رستم على الاعتزال هو أنها أصبحت جدة ولديها حفيد وسعيدة بجو الأسرة ورغبتها في تعويض سنوات عملها بالفن التي التحقت به وهي في الخامسة عشر من عمرها .

واصلت: “لقت بنتها جابت ولد واحنا كنا قاعدين معاها، السينما نزلت فقالت لأ أنا أعوض السنين كلها اللي فاتت مع بنتي وحفيدي وجوزي وحبت الأسرة والبيت، ومفيش حاجة شجعتها لو كانت السينما زي الأول كان ممكن تعمل بين هنا وبين هنا” .