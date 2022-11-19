“كانت سكرانة”…. كواليس القبض على زوجة سعد الصغير بالهرم!

كتب امير فتحي في السبت 19 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - ضجت المواقع الأخبارية محركات البحث على جوجل بإسم برلنتي عامر زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير وذلك بعد القبض عليها منذ ساعات واحتجازها بقسم الشرطة في حالة سكر لعرضها على النيابة بعد الاعتداء على أحد أفراد الشرطة

وكشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل القبض على هدير محمد فتحي الصيرفي الشهيرة بـ”برلنتي عامر” زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير بشارع الهرم.

حيث قال المصدر إن دورية أمنية كانت تتفقد الحالة الأمنية بشارع الهرم تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر، تصادف مرورها مع خروج “برلنتي” من ملهى ليلي، وتبدو عليها ملامح عدم اتزان “حالة سكُر”.

برلنتي عامر وسعد الصغير

وصرح المصدر أن الراقصة برلنتي عامر زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير قامت بالاعتداء على أفراد شرطة خلال ترأسهم دورية أمنية بشارع الهرم في أثناء خروجها من ملهى ليلي.

أضاف المصدر أن الدورية اصطحبت الراقصة إلى ديوان قسم الهرم قبل عرضها على النيابة التي حجزتها على ذمة التحريات.

وعن مصيرها، أوضح مصدر ثان بمديرية أمن الجيزة أن هدير محمد فتحي الصيرفي الشهيرة بـ”برلنتي عامر” تنتظر عرض المباحث المسائي وفحصها جنائيا للتأكد من كونها غير مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

زواج سعد الصغير للمرة الثانية من برلنتي عامر

وانتشرت مؤخرًا صورا تجمع سعد الصغير و”برلنتي” بعد عودتهما منتصف يوليو الماضي عقب الطلاق الذي استمر 4 شهور.

وكانت قد كشفت المُغنية برلنتي عامر، زواجها من الفنان سعد الصغير ، قائلة: «ربنا يخليك ليا يا جوزي»، موجهة رسالة لزوجته الأولى، في منشور عبر صفحتها الرسمية، مدونة: «الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى، بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا، وبتقول كلام غريب جدًا، حسبي الله ونعم الوكيل».

وكشفت المُغنية برلنتي عامر، تفاصيل الزواج، مؤكدة أنهم لم يستطيعوا إقامة حفل زفاف، رغم رغبة سعد: «سعد كان عاوز يعمل فرح، بس مكانش نافع لأن ابنه لسه عامل فرح، شكلها مش حلو».

وتابعت المطربة، وهي أم لطفلين 6 و 9 أعوام : «سعد بيحب ولادي جدًا وهما بيحبوه: «أدهم ابني بيقولوا بابي سعد الصغير».

من هي برلنتي عامر ؟

برلنتي عامر هي ممثلة مصرية، وهي زوجة سعد الصغير الثانية، تحمل الجنسية المصرية؛ شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية المعروفة؛ لم تتوفر أي معلومات بشأن عمرها الحقيقي أو تاريخ الميلاد؛ فيما ذكرت وسائل إعلام؛ أنها في العقّد الثلاثيني من العمر.

بدأت برلنتي، رحلتها مع مجال التمثيل في عام 2016؛: من خلال ظهورها المميز في مسلسل “نوايا برينة” من تأليف هاني سرحاني ومن إخراج سيف يوسف.

كما شاركت برلنتي: في عدد آخر من الأعمال؛ وإليكم القائمة الكاملة: لجميع أعمالها التي شاركت بها حتى الآن كما يلي (نوايا بريئة 2016 – كلمة سر 2016 – عشان خارجين 2016 – سقوط حر – الخروج 2016 – هربانة منها 2017 – عنتر ابن ابن ابن ابن شداد 2017 – رمضان كريم 2017 – ولاد إمبابة 2020 – حب عمري 2020).

وشاركت الفنان سعد الصغير خلال مسلسل «ولاد إمبابة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصبحون شباباً يبدأ صراع العائلة على الإرث، والمسلسل من إخراج ممدوح زكي، وتأليف أيمن بكري، وإنتاج بلال صبري، ومن بطولة فريدة سيف النصر، وسعد الصغير، وعمرو رمزي، ومصطفى أبو سريع .

جسدت برلنتي في المسلسل دور فتاة تدعى «قشطة»، تدفعها الظروف للعيش في منزل إمبابة التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر.

شاركت برلنتي أيضًا في مسلسل «قيد عائلي»، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، مع عدد كبير من الفنانين منهم، ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.

وشاركت برلنتي في فيلم «أركب الترند»، بطولة مصطفى أبو سريع ومروة عبد المنعم ونور الكاديكي وطاهر أبو ليلة، وقصة وإخراج محمد جمال الحديني، والذي تجسد فيه دور ”مليكة“ التي ترتبط بعلاقة عاطفية مع مصطفى أبو سريع، ولكن سرعان ما تحدث بينهما خلافات بينهما وهو ما يهدد علاقتهما.

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