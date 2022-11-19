شكرا لقرائتكم خبر عن بصور من أمام الكعبة.. أحمد رزق وحمدى الميرغنى يؤديان مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد رزق، على أداء مناسك العمرة بالمسجد الحرام في الأراضي المقدسة، برفقة الفنان حمدي الميرغني، وذلك بعد الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد "حرب الجبالى" فى العاصمة اللبنانية بيروت، ونشر رزق، صوره مع الميرغني، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الله يتقبل يا حاج حمدى".





يأتى هذا فيما انتهى المخرج محمد أسامة من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد "حرب الجبالى" للنجم أحمد رزق، المكون من 45 حلقة فى العاصمة اللبنانية بيروت بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من 3 أشهر، ويعمل أسامة حالياً على مونتاج حلقات العمل وتجهيزه للعرض خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.



رزق وميرغني

تدور أحداث مسلسل "حرب الجيالى" في اطار اجتماعى شعبى، داخل أحد الأحياء الشعبية، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة في نهاية القصة، حيث نرى تصارع بين فكرتي الخير والشر وأيهما ينتصر في النهاية، كما تظهر بطلات العمل يجسدن الطمع والنزاع من أجل المال.







