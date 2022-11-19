ناهد السباعى: سعيدة بالعمل فى فيلم "19 ب" لدعمه حقوق الحيوانات

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بعرض فيلم "19 ب" في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى في دورته 44 ويعتبر الفيلم المصرى الوحيد المشارك.

وأضافت خلال لقائها مع تليفزيون ”الخليج 365”: أنا شخصيًا أحب الحيوانات والفيلم دعم حقوق الحيوانات، وكان نفسى اشتغل من زمان مع المخرج أحمد عبد الله الذى تشرفت بالعمل معه، وكانت كواليسه ممتعة، بالإضافة إلى أن الفيلم أتصور كله في بيت واحد.

وأشارت أحب كل أعمال المخرجة كاملة أبو ذكرى منها فيلم "يوم للستات" الذى كان نقلة مهمة في مشوارى الفني، وكذلفك مسلسل "ذات" وغيرها من الأعمال.

يذكر أن فيلم "19 ب" تدور أحداثه حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.