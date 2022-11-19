صورة مفاجئة تجتاح السوشيال ميديا لـ نبيلة عبيد بدون “باروكة”.. لن تتخيلوا كيف يبدو شكلها!.. شاهد

كتب امير فتحي في السبت 19 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - اشتهرت نجمة مصـر الأولى الفنانة نبيلة عبيد بارتداء الباروكة الحمراء، وعلى الرغم من ظهورها القليل في المهرجانات واللقاءات الصحفية، إلا أنها كانت تحرص دائمًا على الظهور بشعر أحمر داكن، حتى أعتقد الكثيرون أن هذا شعرها الحقيقي.

ولكن ما أكد أنها باروكة عندما ظهرت خلال عزاء أحد الفنانين بدون الشعر الأحمر، واختلف شكلها كثيرًا عن المعتاد مما صدم الجمهور فمهنم من على علق على الصور كاتبًا” يااه على الزمن” وأخر كتب”قول للزمان ارجع يا زمان”.

النجمة المصرية نبيلة عبيد ورغم وصولها لسن الـ77 إلا أنها تحرص في أن تظهر بمظهر شبابي، وتخضع جميع صورها لفلترة عالية وتعديل بالفوتوشوب كي تخفي ملامح تقدمها بالسن.

وكانت الفنانة المصرية تصدرت التريند بعد ظهورها، معا الإعلامي مصطفى الآغا ببرنامج “صدى الملاعب”، وتحدثت خلال اللقاء عن مسيرتها الفنية، وحياتها الشخصية والعقبات والخلافات التي واجهتها.

سر رشاقة نبيلة عبيد

وكانت تطرقت نبيلة عبيد عن سر رشاقتها، حيث قالت إنها تمارس الرياضة، وتحرص على الأكل الصحي والقليل، للحفاظ على وزنها.

وأكدت نبيلة عبيد أن قرارها كان بعدم الزواج والإنجاب، مؤكدة أنها فضلت الفن على حياتها الشخصية، وكانت والدتها تتمنى لها بناء أسرة وعائلة، لكن هذا تعارض مع هدفها؛ وأضافت أنها بالطبع كانت تتمنى الزواج والإنجاب، فهما من الأمنيات التي لم تحققها.

خلافها مع نادية الجندي

أكثر من ربع قرن مر على خلاف الثنائي نبيلة عبيد ونادية الجندي، دون أن يعرف أحد أسباب الخلاف وما الذي أدى إلى تفاقمه، ووصول الأمر بين الثنائي إلى قطيعة.

لكن الأمر انتهى مؤخرًا بعد تبادل الثنائي الحديث، وتوجيه الرسائل المتبادلة بين بعضهما بعضا، ليحين الدور عليهما من أجل الكشف عن تفاصيل ما جرى وأدى إلى هذا الخلاف.

وتحدثت عبيد أثناء اللقاء بشكل عابر عن سر خلافها مع نادية الجندي، مؤكدة أن الأمر وقع قبل 30 عاما، حيث كان هناك فيلم لنادية الجندي في دور العرض.

لكنها لا تعلم بما حدث للفيلم، وحينما تواجدت معها صحافية في المنزل من أجل إجراء حوار، فوجئت بها نبيلة عبيد تسألها عن أسباب خلافها مع نادية الجندي، لتصبح هذه المرة الأولى التي تعلم فيها بأن هناك خلافا بينها وبين زميلتها.

نبيلة عبيد بحثت كثيرا وراء القصة حتى اكتشفت أن هناك وقيعة حدثت بينهما، وبعض الأشخاص تحدثوا بكلام غير صحيح عنها لدى نادية الجندي، غير أنها كشفت عن كونها لم تصمت طيلة هذه السنوات، حيث توجهت إليها حينما توفيت والدتها من أجل تقديم واجب العزاء، واتصلت وقتها بصديق مشترك، طلبت منه الاتصال بنادية الجندي وإخبارها أنها ستحضر من أجل تقديم واجب العزاء، وهو ما وافقت عليه بالفعل. وقد تشاركت النجمتان مسلسلا رمضانيا خلال الموسم قبل الماضي.

سر إنسحابها من فيلم ساعة إجابة

نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام“، توضيحا عن سبب اعتذارها عن فيلم ساعة إجابة، والذي انفرد موقع صدى البلد به خلال الساعات الماضية، وكشف عن الاستعانة بالفنانة سوسن بدر لتعلب الدور بديلا عنها.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد: توضيحا لما حدث عن سبب انسحابي من فيلم ساعة إجابة قبل البدء في تصويره مساكم زى الفل…. بسبب تغيير مخرج العمل.. اعتذار نبيلة عبيد عن غياب أكثر من 16 عامًا وانسحاب مفاجئ.. كان هذا حال نجمة مصر الأولى الفنانة المصرية نبيلة عبيد، بعد أن انتشرت أخبار تفيد عودتها إلى السينما مجددًا من خلال فیلم يحمل اسم “ساعة إجابة”، ليعيدها إلى شباك التذاكر الذي هجرته منذ عام 2006 بآخر أعمالها “مافيش غير کده”.

وتعليقا على ذلك قالت نبيلة عبيد لقناة “القاهرة الإخبارية” إنها اتفقت مع المخرج المصري محمد خضر على المشاركة في فيلم “ساعة إجابة”، وبالفعل تم التحضير معه والاتفاق على كل شيء في الشخصية وتفاصيلها، بالإضافة إلى إجراء بروفات مع استايلست العمل، قبل أن تتفاجأ باعتذار المخرج، وإسناد المهمة لآخر، وهو الأمر الذي أزعجها وجعلها تعتذر عن تقديم الشخصية في هذا العمل ساعة إجابة”.

وأضافت نبيلة عبيد أنها تربت على احترام وتقدير المخرج الذي تعمل معه، لذلك ترى أنه لا يصح الاتفاق مع مخرج، ثم تعمل مع اخر وفيما يخص ترشيح الفنانة المصرية سوسن بدر، لتجسيد الدور بدلًا منها، رحبت بهذا الأمر، وأشادت بموهبة سوسن بدر التمثيلية، مؤكدة أنها ستتواصل معها لتهنئتها على الدور، متمنية لها النجاح والتوفيق.

وأشارت الفنانة نبيلة عبيد إلى أن لديها الكثير لتقدمه مشوارها الفني الطويل، حيث قالت: “مازال الجمهور يقلد صوت ضحكتي ومشاهدي على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك أنا قادرة على تقديم أي شخصية تُطلب مني بشرط أن تكون مختلفة ومميزة ولم أقدمها من قبل”.

وكشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عن استعدادها حاليًا، لتقديم عمل جديد، سيكون مفاجأة لجمهورها، ولكنها لا تستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة به إلا بعد التعاقد بشكل رسمي.

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