ابنة هند رستم تكشف سبب اعتزال والدتها وموقف الأخيرة من لقب “ملكة الإغراء”

كتب امير فتحي في السبت 19 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - تحدثت بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم عن موقف والدتها من لقب “ملكة الإغراء” الذي أطلقه عليها الإعلامي مفيد فوزي .
قالت بسنت رضا خلال استضافتها في حلقة أمس الجمعة من برنامج “معكم من الشاذلي” المذاع غبر قناة “cbc” وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي إن هند رستم انزعجت كثيرا من هذا اللقب ورفضته لأنه بذلك يحصرها في تقديم أدوار معينة .
تابعت عن ردة فعل هند رستم تجاه مفيد فوزي: “قالتله ليه تحددني في حاجة إن أنا كده، وهي عملت أدوار مفيهاش إغراء خالص وفيها تمثيل” .
كما كشفت ابنة هند رستم عن سبب اتخاذ والدتها لقرار اعتزال الفن، فأشارت إلى أن ما شجع “رستم” على الاعتزال هو أنها أصبحت جدة ولديها حفيد وسعيدة بجو الأسرة ورغبتها في تعويض سنوات عملها بالفن التي التحقت به وهي في الخامسة عشر من عمرها .
أضافت: “لقت بنتها جابت ولد واحنا كنا قاعدين معاها، السينما نزلت فقالت لأ أنا أعوض السنين كلها اللي فاتت مع بنتي وحفيدي وجوزي وحبت الأسرة والبيت، ومفيش حاجة شجعتها لو كانت السينما زي الأول كان ممكن تعمل بين هنا وبين هنا” .
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