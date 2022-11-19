“تخنت جدًا”.. تغير ملحوظ في وزن يسرا اللوزي في أحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد!

كتب امير فتحي في السبت 19 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - أطلت الفنانة يسرا اللوزي على السجاده الحمراء من فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الـ44 ، وبدت بزيادة وزن ملحوظة علق عليها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت اللوزي فستانًا قصيرًا باللون الأسود وبأكمام طويلة، لكنه فشل في إخفاء زياد وزنها، وقد اختارت أن يكون شعرها مرفوعًا لأعلى، ما أدى إلى إبراز زيادتها بشكل أكثر وضوحًا.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج مناسب مع إطلالتها الناعمة، ورسمت عينيها بطريقة سموكي ووضعت أحمر شفاه باللون النبيتي الغامق ووضعت طلاء أظافر باللون الأحمر.

يسرا اللوزي تكشف دور السوشيال ميديا في هوس التجميل

يُذكر أن أوضحت الفنانة يسرا اللوزي سابقًا التأثير السلبي لـ السوشيال ميديا وما تسببه في الصحة النفسية لمستخدميها، حيث تسببت تلك المواقع إلى إصابة عدد كبير بهوس التجميل والإهتمام المبالغ للظهور بشكل مثالي وجذاب في الصور بشكل دائم.

وقد كشفت اللوزي عبر مقطع فيديو لها نشرته على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”: أنها تتعرض بكثرة للتنمر بسبب زيادة وزنها بعد الإنجاب، ما أثر على شكلها وإهتمامها بنفسها، كما أوضحت أنه من غير الطبيعي أن يظهر إنسان بمظهره مثالي دائماً.

وقد تابعت حديثها وقالت: “أنا ملاحظة إن من ساعة الناس كلها بقت مهتمة بالسوشيال ميديا، ابتدا يبقى فيه هوس بإن إحنا دايما لازم دايما يطلع شكلنا مثالي كإننا طالعين من مجلة، سواء مشاهير أو ناس عادية، كل الناس بقيت تعمل إيديت للصور بتاعتها وبتحاول تثبت دايما للآخرين أن شكلهم هايل طول الوقت، وفي الحقيقة ده مش واقعي بأي شكل من الأشكال”.

كما أوضحت أن كل إنسان يمر بفترات مختلفة والكثير من الأزمات، وهذا ما يؤثر على الشكل والجسم، وأن هذا اﻷمر لا يعيب إنسان في شئ، فهي تتمنى أن نحترم بعضنا البعض ونهتم بإن نكون دائماً بخير ونفسيتنا بخير، ولا يشترط أن نهتم بجمال شكلنا دائمًا.

وأضافت في حديثها في الفيديو وقالت: “في الفترة إللي فاتت أنا شخصياً أتعرضت للتنمر كتير على السوشيال ميديا خاصة بعد ما بقيت أم، في بعض الناس بتكتب تعليقات جارحة وسخيفة بتأثر عليا بشكل كبير وتخليني معنديش طاقة أو قوة إرادة إن أنا أهتم بنفسي، بيجيلي إحباط بيخليني مقدرش أقوم من السرير أعمل حاجة مفيدة لنفسي، أتمنى إننا نبقى راحمين ببعض أكتر، ومنتنمرش على بعض”.

يسرا اللوزي في رمضان 2023

وعلى صعيد آخر، تعيش الفنانة يسرا اللوزي حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما وحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا بدار الأوبرا، برئاسة الفنان حسين فهمي.

وصرحت يسرا اللوزي أنها ستخوض السباق الرمضاني بعملين الأول بعنوان “مسلسل جميلة“، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج ومن إخراج محمد سلامة.

والعمل الثاني سيكون الجزء الثالث من المسلسل الشهير “المداح 3“، بطولة النجم حمادة هلال، وسينطلق التصوير في بداية شهر ديسمبر المقبل.

ومن ناحية أخري انتهت يسرا اللوزي، مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد “جروب الماميز“، ويشاركها في البطولة الفنانة روبي ومحمد ثروت ودارين حداد، ومن اخراج عمرو صلاح.

سر غيابها عن الساحة الفنية

وكانت يسرا اللوزى قد كشفت في تصريحات محلية عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية واعتذارها عن أكثر من عمل عرض عليها، قائلة:” اعتذرت عن الاعمال الفنية أنى أحتاج وقت لنفسي ومع عائلتي خاصة بعد وفاة والدي، والسبب الثاني أنى مازلت أشعر بعدم وجود طاقة لدى أستطيع من خلالها التركيز في العمل مثلما أحب”.

وأشارت يسرا اللوزى أيضًا إلى :”معظم الأعمال عرضت عليّ، ليست هي التي تبحث عنها، باستثناء عمل أو عملين أعجبك بهم تمنيت المشاركة فيهما، ولكن شعرت أنى مازلت غير قادرة على العمل، خاصة وأن أحدهما كان يتطلب التصوير في لبنان لمدة 3 أشهر كاملة وذلك غير مناسب لى لارتباطى بمواعيد طبية خاصة بإبنتى.

وكان آخر أعمال يسرا اللوزى حكاية “بالورقة والقلم” من الموسم الثانى لـ “مسلسل إلا أنا” والذى تم عرضه أغسطس 2021، وشارك في بطولة الحكاية نور محمود، على الطيب، عماد رشاد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير.

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