شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجمة سلاف فواخرجى فى ختام مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيبت الفنانة سلاف فواخرجي عن حضور حفل افتتاح مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في دورته السابعة والعشرين، وسوف يتم تكريمها بحفل الختام يوم 24 نوفمبر حيث ستصل الي المملكة المغربية يوم 20 من الشهر الجاري ، كما سيكرم خلال الختام الفنانة العمانية فخرية خميس، الفنانة المغربية نورا الصقلي، الفنان المغربي فريد الركراكي.

المهرجان يتنافس خلال فعالياته 93 فيلمًا من مختلف دول العالم من ضمنها الأفلام الطويلة والقصيرة التي تتبارى أمام لجنة تضم أسماء عالمية مثل كارلو أنطونيو جنتيلي، صحفي وناقد سينمائي عضو الرابطة الإيطالية الوطنية لنقاد السينما، وبوجار أليماني، المخرج الألباني الذي حازت أفلامه على جوائز في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وفانيسا تاتجانا، منتجة ومخرجة كندية، والمخرج المصري المتميز سعد هنداوي بالإضافة إلى أسماء أخرى وازنة مغربية وأجنبية.

ويشارك في المهرجان الفيلم المصري "النهار ده يوم جميل" للمخرجة نيفين شلبي، وبطولة باسم سمرة، هنا شيحة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي وعدد من الوجوه الجديدة منهم: إيمي إسلام ومحمد حكيم والراقصة إيمي سلطان وانتصار والعديد من ضيوف الشرف.

وجدير بالذكر أن مهرجان الرباط لسينما المؤلف يعقد شراكة مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ويتعاون معه في الاحتفال بـ الحدث الأهم حاليًا في المملكة المغربية بعنوان "الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية" خلال الدورة الـ 27 لمهرجان الرباط، ويتواجد وفد رسمي من مهرجان الأقصر للمشاركة في الفعاليات بصفته المهرجان المتخصص في السينما الأفريقية .