شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى "النهار ده يوم جميل" بقسم سينما العالم بمهرجان الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت 19 نوفمبر بمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في دورته السابعة والعشرين برئاسة د. عبد الحق منطرش، الفيلم المصري "النهار ده يوم جميل" للمخرجة نيفين شلبي الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة المغربية بسينما رينسانس، والفيلم سيعرض في قسم (سينما العالم) الذي يضم 5 أفلام من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والفيلم المصري من إنتاج film house .

والفيلم من بطولة باسم سمرة، هنا شيحة، نجلاء بدر، أحمد وفيق ، محمود الليثي وعدد من الوجوه الجديدة منهم: إيمي اسلام و محمد حكيم والراقصة إيمي سلطان وانتصار والعديد من ضيوف الشرف.

الفيلم أول تجربة روائي طويل للمخرجة نيفين شلبي بعد أن قامت بإخراج العديد من الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة و التي فازت عنها بالعديد من الجوائز و التكريمات من مهرجانات دولية وعربية ومحلية، وتم اختيار فيلم "النهارده يوم جميل" كعرض عالمي اول في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرانفكونية في دورته الأولي كما تم اختياره أيضًا كفيلم الافتتاح في مهرجان سينما حقوق الإنسان بتونس.

كما شارك الفيلم أيضًا في قسم ليالي عربية في مهرجان مالمو للسينما العربية و حصل علي تنويه خاص للنجمة هنا شيحة من مهرجان هوليود للفيلم العربي و حصل أيضا الفيلم علي شهادة تقدير من مهرجان السينمائيين العالميين في انجلترا، كما حصل علي تكريم خاص من مهرجان نيجيريا الدولي لسينما المرأة، كما شارك الفيلم في مهرجانات بإيطاليا ومؤخرا شارك في مهرجان الفيلم الامريكي المصري بنيويورك.

الفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية "هضبة المقطم" للكاتب علاء سليمان وسيناريو و حوار نيفين شلبي و شاركتها الكاتبة دينا السقا و من انتاج شركة فيلم هاوس و شركة اودجات ، ومدير تصوير أحمد عادل مهني والديكور محمد المعتصم والمونتاج لاحمد شحم و موسيقي تصويرية لعادل حقي و الفيلم دراما اجتماعية متنوعة تناقش العلاقات المعقدة بين الرجل و المرأة من خلال اربع قصص و يعتبر الفيلم أول فيلم مصري يناقش قضية الاغتصاب الزوجي و طرحها للنقاش و الإشكالية القانونية بهذه القضية، وتستعد المخرجة نيفين شلبي الفترة القادمة بتصوير فيلمها الثاني "الفتاة ذات الشراب الازرق" قريبا.