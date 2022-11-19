شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية "عودى يا ليالى الرضا" لفرقة سماع بقبة الغورى.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية احتفالية كبرى تحت عنوان "عودي ياليالي الرضا" وذلك غدًا الأحد الموافق 20 نوفمبر بمركز إبداع قبة الغورى، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

احتفالية "عودي يا ليالي الرضا" رؤية فنية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح، وتحت رعاية وزارة الثقافة - صندوق التنمية الثقافية وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وصيف شرق الاحتفالية دولة فلسطين.

وقد شارك في الدورة 15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية والذي أقيم سبتمبر الماضي 30 فرقة للإنشاد ، وكان يرأسه الفنان إنتصار عبد الفتاح تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقطاعاتها المختلفة ووزارة السياحة والتنشيط السياحي ومؤسسة حوار لفنون الثقافات .

وقد أسس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح، ولأول مرة في هذه الدورة الاستثنائية ذهب المهرجان إلى حلوان وتحديداً قصر الأميرة خديجة الأثرى التابع لمكتبة الأسكندرية، كما ذهب أيضا ولأول مرة إلى مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط في احتفالية كبرى بكنيسة سانت كاترين وذلك للتأكيد على التواصل الإنسانى والرسالة التنويرية للمهرجان.