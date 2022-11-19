شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: ليس عدلاً أن يمنع جميع مطربي المهرجانات ولا أنوى مشاركة أحدهم فى أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة جنات خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفي بهاء نبيل عن موقفها من أغاني المهرجانات حيث قالت: هناك جزء كبير منها سيئ، ولكن لا يمكن إنكار أن هناك بعض الأغاني الجيدة وأصحابها أصواتهم جيدة أيضًا، فأغاني المهرجانات تحتاج لرقابة.

وتابعت جنات: ليس عدلاً أن يمنع جميع مطربوا المهرجانات، ولكن أيضًا لابد أن يحاسب من يطرح أغاني فاضحة منهم، كي يصبح عبرة، وفي الحقيقة لا أنوي مشاركة أين منهم في دويتو مهرجانات فأنا أسمع الجيد منها فقط.

وكانت قد طرحت النجمة المغربية جنات أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "يا بختى بيه"، علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحققت الأغنية نجاحًا جديدًا يضاف لمشوار جنات حيث تجاوزت الأغنية المليون مشاهدة بعد طرحها بثلاثة أيام، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.