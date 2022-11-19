شكرا لقرائتكم خبر عن فريال يوسف وانتصار وعابد عنانى ينضمون لمسلسل "توحة" مع علا غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانون فريال يوسف وانتصار وعابد عنانى إلى أسرة مسلسل "توحة" للفنانة علا غانم وتأليف محمد النقلى وتأليف أحمد صبحى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، ليلتحق الثلاثى بالفنانين أحمد بدير، مى القاضى، دنيا المصرى، أحمد صيام الذين تعاقدوا على العمل خلال الأيام الماضية.

مسلسل "توحة" تدور أحداثه فى إطار شعبى، وتعود علا غانم به إلى الدراما بعد غياب 5 سنوات، وتحديدًا منذ مشاركتها في فيلم الفندق عام 2017، ومنذ هذا العام لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، حتى احتفلت العام الماضى، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوى على عبد الرحمن علاء رجب في القاهرة.

يذكر أن فريال يوسف تصور حالياً المشاهد الأخيرة من فيلم "حسن المصرى" بالقاهرة، بعد الانتهاء من معظم مشاهده في العاصمة اللبنانية بيروت، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم واللبنانية دي دياموند بو عبود ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشى وتدور أحداثه في اطار اكشن به العديد من الأحداث المشوقة والمشاعر الإنسانية.

أما انتصار فيعرض لها حالياً مسلسل "الوضع مستقرّ" الموسم الثانى إخراج وائل فرج، وبطولة خالد منصور، وشادي ألفونس، وإنجي كيوان، وانتصار، وحاتم صلاح، فيما شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسلى "أحلام سعيدة" مع يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة و"توبة" مع عمرو سعد.

وبالنسبة للفنان عابد عنانى، فعرض له مؤخراً مسلسل "بيت فرح" على قناة الحياة، والعمل تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة كينج توت للمنتجين هشام وعصام شعبان اللذان يعودان للإنتاج بعد غياب بطولة فتحى عبد الوهاب، داليا مصطفى، ايناس كامل، محمد على رزق، ليلى حسين، مروة عيد، سمر علام، فدوى عابد، فتوح أحمد، مصطفى منصور، يارا طمبشاوى وعدد آخر من الفنانين.