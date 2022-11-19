شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دوارة يتحدث عن سر لقب راهب المسرح ونقيب الهواة.. اعرف ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج والناقد الدكتور عمرو دوارة، خلال حواره بـ"الخليج 365" عن الألقاب التي منحت له خلال مشواره الفني حيث قال: خلال مسيرتي المسرحية أطلق علي عدد كبير جدًا من الألقاب وبالتحديد منذ عام 1982 عندما أكرمني الله بتوفيقي في تأسيس "الجمعية المصرية لهواة المسرح"، وهي أول كيان رسمي يضم جميع هواة المسرح بمصر، وفرع للإتحاد الدولي لجمعيات الهواة بالدنمارك، آنذاك أطلقت الصحافة على لقب: "نقيب هواة المسرح" وكذلك لقب "الهاوي الأول بالمسرح المصري".

وتابع دوارة: وبعد ذلك من خلال ممارستي لكل من الإخراج المسرحي والتأليف والنقد أطلقوا علي لقب "رجل المسرح" وأيضا لقب "راهب المسرح"، ثم بعد تفوقي وتميزي في مجال التوثيق والتأريخ للمسرح وبعدما صدر لي أكثر من عشرين كتابا مهما بمجال التوثيق المسرحي ومن بينها: المهرجانات المسرحية العربية بين الواقع والطموحات" (والذي طبع بالمملكة الأردنية)، وكتاب "المسرح القومي منارة الفكر والإبداع" أطلقوا علي لقب "جبرتي المسرح العربي".

وأسترسل: وأخيرًا شرفت بلقب "حارس ذاكرة المسرح المصري" والذي أطلقه على نخبة من النقاد عندما بادرت بمفردي في نهايات عام 2019 بالمطالبة بضرورة تخصيص عام 2020 ليصبح عام المسرح المصري، وانتشر هذا اللقب بالفعل عنما تحملت مسئولية رثاء مجموعة من الزملاء المسرحيين ودأبت بمفردي على توثيق مشاركاتهم المسرحية، وبصراحة شديدة أفضل الألقاب إلى قلبي "رجل المسرح"، وذلك لأنه يجمع بين المخرج والناقد والمؤرخ وأيضا الأستاذ الأكاديمي والكاتب والمنشط المسرحي، وكذلك لقب "حارس ذاكرة المسرح المصري" في مجال التوثيق والتأريخ.

يذكر أن عمرو دوارة هو مخرج ومؤرخ مسرحي مصري، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وهو نجل شيخ النقاد المسرحيين (فؤاد دوارة)، حصل على بكالوريوس الهندسة قبل إلتحاقه بأكاديمية الفنون، من أبرز أعماله (وهج العشق، خداع البصر، عصفور خايف يطير ، وتضمنت مسيرته في الإخراج مايقرب من 65 عرضا مسرحيا ، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية كما حصل علي العديد من الجوائز أخرهم جائزة الدولة في للتفوق .