شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان حفل محمد حماقى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا غدًا الأحد الموافق 20 نوفمبر الجارى بإحدى الجامعات الخاصة ويقدم حماقى بالحفل باقة مميزة من أغانية القديمة والجديدة منها "أحلى واحدة، ما بلاش، أدريالالين، يا ستار، وغيرها من الأغانى".

وكان من المفترض أن يقام الحفل فى الـ18 من نوفمبر قبل أن يتم تأجيل الميعاد إلى الـ20 من الشهر ذاته يوم الأحد المقبل.

وكان محمد حماقى شارك جمهوره ومحبيه بمقطع فيديو جديد له مع جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وهما يغنيان سويا أغنية "ارسم قلب".وعلق حماقى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام: "دكتور مجدى يعقوب بيمثل حاجة كبيرة ومهمة أوى فى حياتنا، مش بس بعلمه ولكن كمان بإنسانيته.. ومهما وصل الطب والعلم لأعلى درجات التقدم، هيفضل بس فيه مجدى يعقوب واحد".وغنى حماقى برفقة الدكتور مجدى يعقوب، أغنية "ارسم قلب وضحكة على الشبابيك"، والتى حصدت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، كما حاز الفيديو الذى نشره حماقى العديد من الإعجابات من محبيه.