شكرا لقرائتكم خبر عن نمو صناعة السينما الأفريقية فى العقدين الماضيين عنوان ندوة مهرجان الرباط الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر
الندوة تناقش فكرة تركيز السينما الأفريقية في القرن الماضي علي موضوعات الاستعمار والاستعمار الجديد ، وتفكيك واعادة بناء التاريخ وأزمة الهوية الإفريقية، ولكن الألفية الجديدة غيرت اللعبة ويرجع الفضل في ذلك علي وجه الخصوص إلي الثورة الرقمية وظهور جيل جديد من صانعي الأفلام الأفارقة الشباب في القارة وفي الشتات ، وسيحاول المتحدثون في الندوة فهم بشكل أفضل ما وصلت اليه صناعة السينما في افريقيا ووضعيتها ونقاط القوة والضعف فيها والقضايا والتحديات والآليات من أجل صناعة أفضل في الفترة الآنية .
ومن أهم محاور تلك الندوة : دمقرطة السينما بفضل الثورة الرقمية ، إلي منصات البث ، مع رؤية مستدامة أفضل للفيلم الأفريقي ، مكانة فيلم المؤلف في السينما الإفريقية الناطقة بالفرنسية والسينما الافريقية الناطقة بالانجليزية ، وتحديات توزيع الأفلام الأفريقية في القارة وخارجها ، وغيرها من المحاور المهمة حول صناعة السينما الأفريقية .