شكرا لقرائتكم خبر عن نمو صناعة السينما الأفريقية فى العقدين الماضيين عنوان ندوة مهرجان الرباط الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في دورته السابعة والعشرين ندوة موسعة تحمل عنوان : " نمو صناعة السينما الأفريقية خلال العقدين الماضيين " ويشارك فيها عدد كبير من صناع السينما الأفريقية منهم المخرج السنغالي موسي توريه والمخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر لسينما المؤلف ، ومريم آيت بلحسين ، والناقدة المصرية ناهد صلاح ، وسعاد حسين رئيس المرصد الأفريقي للسينما ، والسينمائي بوبكير الحيحي من المغرب ، السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، ملاك الدحموني مديرة مهرجان الرباط ، ووفد رسمي من المهرجان يضم مديرة البرامج الناقدة هالة الماوي ومدير المركز الإعلامي الناقد والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

الندوة تناقش فكرة تركيز السينما الأفريقية في القرن الماضي علي موضوعات الاستعمار والاستعمار الجديد ، وتفكيك واعادة بناء التاريخ وأزمة الهوية الإفريقية، ولكن الألفية الجديدة غيرت اللعبة ويرجع الفضل في ذلك علي وجه الخصوص إلي الثورة الرقمية وظهور جيل جديد من صانعي الأفلام الأفارقة الشباب في القارة وفي الشتات ، وسيحاول المتحدثون في الندوة فهم بشكل أفضل ما وصلت اليه صناعة السينما في افريقيا ووضعيتها ونقاط القوة والضعف فيها والقضايا والتحديات والآليات من أجل صناعة أفضل في الفترة الآنية .

ومن أهم محاور تلك الندوة : دمقرطة السينما بفضل الثورة الرقمية ، إلي منصات البث ، مع رؤية مستدامة أفضل للفيلم الأفريقي ، مكانة فيلم المؤلف في السينما الإفريقية الناطقة بالفرنسية والسينما الافريقية الناطقة بالانجليزية ، وتحديات توزيع الأفلام الأفريقية في القارة وخارجها ، وغيرها من المحاور المهمة حول صناعة السينما الأفريقية .