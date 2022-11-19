شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز عن صورته خلف الكاميرا وهو طفل: من أهم الصور فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم كريم عبد العزيز صورة له حين كان طفلا، يقف خلف الكاميرا، ويبدو أنه كان برفقة أبيه المخرج الكبير محمد عبد العزيز، خلال تصويره أحد أعماله، وعلق على الصورة قائلا: "من أهم الصور فى حياتى".

وكان كريم عبد العزيز، قد قال إن مشاركته فى معرض الرياض الدولى للكتاب تعد الثانية فى الرياض بعد مشاركته الأولى فى افتتاح فيلم "الكيرة والجن"، مشيرًا إلى أنها المرة التاسعة فى السعودية، وفى كل مرة يجد الاستقبال الحافل من الشعب السعودي، فضلاً عن حسن ضيافة.

وأضاف عبد العزيز فى لقاء خاص مع الإعلامية هبة الأباصيرى فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة cbc: "هذا ليس بجديد على شعب المملكة العربية السعودية وكرمهم".

وأكد أنه سعيد بالمشاركة فى ندوة عن فيلم "الفيل الأزرق"، والانفتاح الثقافى الذى حدث فى المملكة العربية السعودية.

وبسؤاله عن دوره فى مسلسل "الحشاشين" فى رمضان 2023، وإحساسه تجاه العمل، أجاب: "أنا سقعت لما عرفت.. تلجت حرفيا، الموضوع مهم جدا وأبعاده الفكرية مهمة جدا وجديدة ومحتاج تحضير كويس جدًا، وفرحان جدا بالتعاون لثالث مرة مع المخرج الدكتور بيتر ميمي، والتعاون لأول مرة مع الأستاذ عبد الرحيم كمال".

وفى نهاية اللقاء قال مازحًا: "الستات ما بيعرفوش يكدبوا إطلاقًا.. إحنا الرجالة اللى بنعرف نكدب بس".