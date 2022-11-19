شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: "يا بختى بيه" لكل الناس مش لـ جوزى بس وبحب المحشى وبخاف من الأدوار العالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة جنات ضيفة تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل الصحفي بهاء نبيل، وذلك بعدما حققت أغنيتها الأخيرة "يابختي بيك" نجاحًا كبيرًا، وكشفت جنات خلال اللقاء عن كواليس الأغنية حيث قالت: شكل المزيكا في "يابختي بيك" لم أقدمه كثيرًا لذلك أخترت طرحها في ذلك التوقيت.

وتابعت جنات: لم أقصد زوجي بهذه الأغنية فليس من عادتي أن أختار أغنية من أجل أحد ولكن أقدم مايشدني ويعجبني، والأغاني بالنسبة لي لا يصح أن تكون من أجل شيء شخصي، وزوجي قام بتغيرالعديد من الأمور في حياتي وأنا كذلك ولكن كلا منا فعل ذلك دون قصد.

وأكدت جنات خلال اللقاء أنها فكرت في خوض تجربة التمثيل ولكن لم يناسبها أي عمل، وهي في انتظار عمل مناسب لتخوض التجربة من خلاله، كما كشفت أن لديها فوبيا من الأدوار العليا، وتحب "المحشي" وتستطيع أن تطهو بيض الأومليت.

وكانت قد طرحت النجمة المغربية جنات أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "يا بختى بيه"، علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحققت الأغنية نجاحاً جديداً يضاف لمشوار جنات حيث تجاوزت الأغنية المليون مشاهدة بعد طرحها بثلاثة أيام، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.