شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر: اشتغلت على نفسى كممثل وخدت ورش تمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة DMC الجزء الثانى من لقاء النجمة أنغام وضيفها الفنان هيثم شاكر، ضمن البرنامج الذى تقدمه أنغام يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وقدم هيثم شاكر خلال الحلقتين أغنيات محمد فوزى فى حلقة احتفت فيها أنغام بالفنان الراحل.

وخلال الحلقة تحدث هيثم شاكر عن أغنياته الدرامية، وأعماله كممثل، كاشفًا أن الدراما تجعل الأغنية تعيش طويلا.

وأضاف: قبل تجاربى فى الدراما، اشتغلت على نفسى كممثل وأخدت ورش تمثيل.

وعن الفنان محمد فوزى قال هيثم شاكر إن النجم محمد فوزى ظاهرة فنية لن تتكرر، من جانبها قالت أنغام: "كان شاغله الجودة، ومكنش بيكسب من الفن لكن الفن كسب منه"

واختتما أنغام وهيثم شاكر الحلقة بأغنية "أحن قلب أنتِ يا أمى" للنجم محمد فوزى.