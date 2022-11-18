شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر: أنا مش بتاع موضة.. وبغنى اللى يليق عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناةDMC الجزء الثانى من لقاء النجمة أنغام وضيفها الفنان هيثم شاكر، ضمن البرنامج الذى تقدمه أنغام يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وقدم هيثم شاكر خلال الحلقتين أغنيات محمد فوزى فى حلقة احتفت فيها أنغام بالفنان الراحل.

وخلال الحلقة تحدث هيثم شاكر، عن أبرز الملحنين الذين حقق معهم نجاحات كبيرة، وقال: "من الأسماء اللى طلعنا شغل حلو مع بعض محمد يحيى صاحب نصيب الأسد فى عدد أغانيّ، وخالد عز، ومن الشعراء أمير طعيمة ومحمد عاطف.

وعن ابتعاده لسنوات عن الساحة الغنائية، قال: "غبت عن الساحة كثيرا، لكن كنت مطّلعًا على أذواق الناس، رغم إنى مش بتاع موضة، بعمل اللى يليق عليا وفى نفس الوقت يكون مواكب للذوق العام".

وتابع: "الموسيقى تتغير كل سنة، ممكن أخد منها ما يليق عليا، وتحقيق المعادلة بين الجديد والقديم".

وأضاف: "فى 2019 رجعت بـ 14 أغنية ، وأكثر أغنيتين كنت حاسسهم (لحقتينى ، وكنت مداوينى).