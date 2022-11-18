فن ومشاهير

علا غانم: كل حاجة في مصر وحشاني.. وأولها الطعمية

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القاهرة - سامية سيد -  بعد عودتها إلى مصر بعد قضاء فترة طويلة بأمريكا، التقى تليفزيون ”الخليج 365” بالنجمة علا غانم في لقاء خاص أعربت فيه عن سعادتها بعودتها إلى عالم الفن والدراما مرة أخرى بعد غياب أكثر من 6 أعوام عن التمثيل وقالت إن الفلافل المصرية وحشتها جدًا لذلك تناولت أكثر من 150 واحدة منها منذ عودتها من أمريكا.

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 علا  غانم والنقلى

 

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علا-غانم-ومحمد-النقلى

 

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 فريق عمل مسلسلها الجديد 

وقالت في لقائها بـ "تليفزيون الخليج 365" إنها جاءت لمصر للزيارة فقط ولكن المخرج محمد النقلى نجح في إقناعها للعودة مرة أخرى إلى عالم الدراما بعد أن عرض عليها سيناريو مسلسل "توحة" الذى كتبه السيناريست أحمد صبحى وأكدت أنها لم تكن تفكر فى العودة مرة أخرى على الأقل في الوقت الحالي لانشغالها بأعمالها الخاصة بأمريكا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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