شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم وركين سعد وهاجر الشرنوبى يحضرن عرض فيلم "علَم" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت هند عبد الحليم، وركين سعد، وهاجر الشرنوبى، ومرقص عادل، وإيهاب البوب، على السجادة الحمراء الخاصة بفيلم "علَم" الذي يعرض على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

يشارك فيلم "علَم" في المسابقة الدولية ، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ مدته 109 دقيقة.

فيلم "علَم" لـ فراس خوري، إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، تدور أحداثه حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.