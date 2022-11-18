شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يصور عددًا من مشاهد مسلسله "السفاح - بدم بارد" فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم أحمد فهمى، عددًا من مشاهد مسلسله الجديد "السفاح – بدم بارد" اليوم الجمعة في منطقة إمبابة، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد في منطقة ناهيا مؤخرًا، حيث قرر صناع العمل التصوير في أماكن حقيقة لاسيما وأن الأحداث تتطلب ذلك باعتبار العمل مستوحى من قصة حقيقة.

مسلسل "السفاح – بدم بارد" مكون من 8 حلقات وإشراف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبوالسعود وعماد مطر وإخراج هادى الباجورى ويشارك في بطولته ركيبن سعد، باسم سمرة، والعمل مستوحى من قصص واقعية وحقيقة، وتدور أحداثه حول قضية سفاح الجيزة الشهيرة.

وفى سياق آخر يواصل أحمد فهمى تصوير مسلسل "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف إنتاج شركة سينرجى، وهو مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، الذى يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، يضم العمل أكثر من 50 ممثل وممثلة أبرزهم أحمد فهمى، أحمد السعدنى، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمى، هالة صدقى، بيومى فؤاد، شمس الكويتية أحمد وفيق، منة فضالى، خالد أنور، اسلام حافظ، ألفت عمر وعددد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم.

كما انتهى أحمد فهمى مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "مستر إكس" المقرر عرضه في صيف 2023، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب