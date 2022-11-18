شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "السد" يحتفلون بعرضه بمهرجان القاهرة.. ورشا مهدى أبرز الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال فيلم "السد" بعرضه في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44 على السجادة الحمراء، كما حضر المخرج أكرم فريد، وحضرت الفنانة هاجر الشرنوبي بإطلالة ذهبية، وحضرت الفنانة رشا مهدي ببدلة.

يشارك فيلم "السد" في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ مدة الفيلم 80 دقيقة.

فيلم "السد" لـ علي شري، إنتاج فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، تدور أحداثه حول ماهر الذي يعيش في السودان بالقرب من سد مرِوي، ويعمل في مصنع طوب يرتوي من مياه نهر النيل، كل مساء يتسلل إلى الصحراء ليؤسس بناءً غامضًا تدب فيه الحياة أثناء انتفاضة الشعب السوداني.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.