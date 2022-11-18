شكرا لقرائتكم خبر عن "ضرب نار" يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بأبطال "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع مسلسل "ضرب نار" للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى التحضيرات الفعلية للعمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، حيث تتواصل عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وقرر صناع العمل الاستعانة بعدد من أبطال مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

وتعاقد على المشاركة فى بطولة "ضرب نار" كلاً من هدى الاتربى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود بعد مشاركتهم فى "اللى مالوش كبير" مع ياسمين والعوضى، كما تعاقدت أيضاً الفنانة سهير المرشى، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير فيما قارب المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابة حلقات العمل.

وغاب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، قد شاركت جمهورها صورا وفيديوهات عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وهى داخل المسجد النبوى فى المدينة المنورة بعد آدائها مناسك العمرة، وحرصت ياسمين على التقاط الصور وهى تتجول داخل المسجد، وأيضا أمام مقبرة شهدا أحد، كما نشرت صورا للمسجد من غرفتها المطلة على الحرم.