شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عنوان مائدة مستديرة بمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف برئاسة د.عبد الحق منطرش خلال دورته السابعة والعشرين موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلال مائدة مستديرة يشارك فيها كوكبة من السينمائيين وكتاب السيناريو والنقاد وكل صانعي الأفلام في المملكة المغربية وتتمحور الندوة حول ثلاثة من العناوين الأساسية هي: إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، القوانين التنظيمية وإدارة حقوق المؤلفين ، المنظمات ودورها في سير العمل.

وقالت ملاك الدحموني المديرة الفنية للمهرجان أن المائدة سيشارك فيها كل من: دلال العلوي مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف، والسيد صمويل سانغوا المدير الإقليمي للفدرالية الدولية لجمعيات المؤلفين والملحنين في أفريقيا، وعدد من المنظمات العالمية للملكية الفكرية .

يشارك في المهرجان 93 فيلما من مختلف دول العالم من ضمنها افلام طويلة وقصيرة تتبارى أمام لجنة تضم أسماء عالمية مثل كارلو أنطونيو جنتيلي، صحفي وناقد سينمائي عضو الرابطة الإيطالية الوطنية لنقاد السينما، وبوجار أليماني، المخرج الألباني الذي حازت أفلامه على جوائز في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، و فانيسا تاتجانا، منتجة ومخرجة كندية، والمخرج المصري المتميز سعد هنداوي بالإضافة إلى أسماء أخرى وازنة مغربية وأجنبية.

ويشارك في المهرجان الفيلم المصري "النهار ده يوم جميل" للمخرجة نيفين شلبي، وبطولة باسم سمرة، هنا شيحة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي وعدد من الوجوه الجديدة منهم: إيمي إسلام ومحمد حكيم والراقصة إيمي سلطان وانتصار والعديد من ضيوف الشرف.