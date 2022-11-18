شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى تتعاقد على مسلسل "توحة" مع علا غانم وتجسد دور فتاة شعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة مى القاضى على المشاركة فى بطولة مسلسل "توحة" للفنانة علا غانم وتأليف محمد النقلى وتأليف أحمد صبحى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، حيث تقدم مى أحد أدوار البطولة خلال أحداث العمل المقرر بدء تصويره قريبًا بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

وشاركت مى القاضى مؤخرًا فى مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم صبري عبد المنعم، جلال الزكي، عبد الرحيم حسن، وياسر الطوبجي.



مى القاضى

وفى السينما عرض لمى القاضى العام الماضى، فيلم "لعبة شيطان" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

وشاركت مى القاضى العام الماضى أيضاً فى مسلسل "أيام" المكون من 45 حلقة والذى عرض على 3 أجزاء كل جزء 15 حلقة تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى.