شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد الحليم ينتهى من تصوير فيديو كليب "افتح الهاويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب طارق عبد الحليم من تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "افتح الهاويس" وهى من كلمات حماده الزعيم، وألحان وتوزيع بلوكة، ومن إخراج حسام المهدي، ومن المقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وشارك مؤخرا طارق عبد الحليم فى مسلسل "أنا وهي" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقی، محسن منصور، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي کومیدی.

من ناحية أخرى يطرح عبد الحليم غدا الخميس أغنية جديدة بعنوان "يابا.. يابا" كلمات وليد رياض، ألحان منعم، توزيع مادوا، وذلك بعد طرح آخر أغنياته "زلابية معسلة" كلمات وليد رياض، وألحان وليد سماره، توزيع ساسو، التي طرحها بداية موسم الصيف الماضي

يذكر أن الفنان طارق عبد الحليم قدم من قبل فى الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" أغنيته الشهيرة "الرحمة حلوة" التى كتب كلماتها أحمد عبد الله ، لحن وتوزيع خالد عز.

مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وأخرجهما كمال منصور.