شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد مهران يعلن وفاة جدته والعزاء اليوم بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنان محمد مهران وفاة جدته حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله جدتي والعزاء اليوم بدار مناسبات دياب غانم مصر القديمة".





وعلي صاعد أخر كشف مؤخرا الممثل محمد مهران أنه حين تم التواصل معه بخصوص تقديم ٣ مشاهد يشارك فيهم مع الفنان عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، ووافق على الفور بدون تفكير، لأنه لو عُرض عليه مشهد واحد يؤديه أمام "الزعيم" لن يرفض وسيوافق من شدة حبه للفنان الكبير، لافتًا إلى أن مسرحية "قهوة سادة" للمخرج خالد جلال، كانت سببًا في تخريج العديد من نجوم الفن .

وأضاف محمد مهران خلال حلوله ضيفا على برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أنه سيتم طرح مسلسل "رمضان كريم" في جزئه الثاني بشهر رمضان المقبل، مع أحمد السبكي، مؤكدًا أن سفره خارج مصر لحضور وتقديم عروض مسرحية أفاده كثيرًا في رحلته الفنية، خاصةً في طرق الأداء الجديدة، في ضوء قابليته للتعلم باستمرار.

وقال الفنان محمد مهران إن دراسته في معهد الفنون التمثيلية منحته الخبرة الفنية اللازمة حتي يصبح فنانًا موهوبًا، مؤكدًا أن أساتذته في المعهد طوروا شخصيته في التمثيل ولهم الفضل لما هو فيه الآن من نجاح.