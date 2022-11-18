شكرا لقرائتكم خبر عن الأفلام المصرية تسيطر على جوائز آخر دورات مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ44، عرض الفيلم المصرى "19 ب" المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، والذى يقوم ببطولته سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف.

ويضع صناع الفيلم آمالاً كبيرة على حصوله على جائزة خلال المهرجان هذا العام، لاسيما وأن المشاركات المصرية في المسابقة الرسمية سجلت حضورًا مميزًا وفازت بجوائز أفضل ممثل أو أفضل ممثلة في الدورات الـ 5 الأخيرة، حيث حصدت ناهد السباعى جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "يوم للستات" في الدورة الـ38 التي أقيمت عام 2016.

وفى عام 2018 شارك الفيلم المصري "ليل خارجى" في المسابقة الرسمية للدروة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائى وحصد الفنان شريف دسوقى على جائزة أفضل ممثل عن دوره بالفيلم، وفى الدورة الـ 42 من المهرجان شارك الفيلم المصرى "حظر تجول" في المسابقة الرسمية وفازت بطلته النجمة إلهام شاهين بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.

وخلال الدورة السابقة من المهرجان والتي أقيمت العام الماضى وحملت رقم 43، شارك الفيلم المصرى "أبو صدام" في المسابقة الرسمي وحصد بطله محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل، فهل تستمر سيطرة الأفلام المصرية على جوائز أفضل ممثل وممثلة في الدورة الـ 44 التي تقام فعالياتها حالياً ويمثل مصر فيلمها فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله.

يذكر أن فيلم "19 ب" تدور أحداثه حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ناهد السباعى



شريف دسوقى



الهام شاهين