شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دوارة يكشف عن تعاونه مع رانيا يوسف فى عرض مسرحى "قمر الغجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد والمخرج المسرحي عمرو دوارة خلال حواره بـ"الخليج 365" عن عودته للإخراج المسرحي بقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية مؤكدًا أنه سعيد جدًا بعودته للإخراج المسرحي بعد توقف ما يقرب من عشر سنوات نظرًا لظروف عديدة، قائلاً: إصراري على العودة كان بعرض كبير يتوازى مع ما قدمته للمسرح".

وأضاف: "بدأت في الاستعدادات لتقديم أوبريت كبير بقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بعنوان "قمر الغجر" يشارك في بطولته نخبة من كبار الفنانين ومن بينهم الأصدقاء: رانيا يوسف، طارق صبري، سامح يسري، آمال رمزي، رضا الجمال، علاء عوض، ريم أحمد، جمال عبد الناصر، والأوبريت فكرة محمود مكي، وأشعار سعيد شحاتة، وموسيقى وألحان ماجد عرابي، وديكور د. محمد سعد، وأزياء د. مروة عودة، وإضاءة شريف البرعي".

يذكر أن عمرو دوارة هو مخرج ومؤرخ مسرحي مصري، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٨٤، وهو نجل شيخ النقاد المسرحيين (فؤاد دوارة)، حصل على بكالوريوس الهندسة قبل التحاقه بأكاديمية الفنون، من أبرز أعماله (وهج العشق، خداع البصر، عصفور خايف يطير ، وتضمنت مسيرته في الإخراج ما يقرب من 65 عرضًا مسرحيًا، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية كما حصل علي العديد من الجوائز آخرهم جائزة الدولة في للتفوق.