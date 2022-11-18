شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن زيدان يشارك بفيلم "غيوم داكنة" فى المسابقة الرسمية لمهرجان الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم السوري أيمن زيدان في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في دورته السابعة والعشرين برئاسة الدكتور عبد الحق منطرش بفيلم "غيوم داكنة" من إخراجه ومن انتاج المؤسسة العامة للسينما، وسينايو أيمن زيدان وياسمين أبو فاخر وتمثيل مازن عباس ونور علي ورامز عطا الله.

والفيلم سيعرض اليوم الساعة السابعة بتوقيت المغرب بقاعة رينسانس بالرباط بحضور مخرج الفيلم وبعض أبطاله، والفيلم تدور أحداثه حول مصير شخص سوري عاش طويلاً في غربة وقرر العودة للبلاد بعد علمه بمرضه، وعندما يعود يجد أن بيته وذكرياته قد احتلها أشخاص غرباء، وبسبب فوضي الحرب يتشابك مصيره مع مصيرهم في أحداث متلاحقة .

يشارك في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف هذا العام 93 فيلمًا من مختلف دول العالم من ضمنها أفلام طويلة وقصيرة تتبارى أمام لجنة تضم أسماء عالمية مثل كارلو أنطونيو جنتيلي، صحفي وناقد سينمائي عضو الرابطة الإيطالية الوطنية لنقاد السينما، وبوجار أليماني، المخرج الألباني الذي حازت أفلامه على جوائز في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وفانيسا تاتجانا، منتجة ومخرجة كندية، وفاطمة خير ممثلة مغربية، فاتو جوبيتيي توري وهي ممثلة ومخرجة سينغالية، والمخرج المصري المتميز سعد هنداوي في لجنة الأفلام القصيرة بالإضافة إلى أسماء أخرى وازنة مغربية وأجنبية.