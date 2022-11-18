شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام لـ أحمد زكى بقائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير أحمد زكى الذى ولد زي النهاردة 18 نوفمبر، والذى اشتهر بفضل موهبته الكبيرة، والتي انعكست في أعماله الذى قدمها بأداء استثنائى مثلما وصف من زملائه والنقاد أنفسهم ممن رأوا فيه انعكاسًا لإخلاص كبير وتفانى لعمله.

أحمد زكى الذى لقب بصائد الجوائز اشتهر بهذا اللقب نتيجة فوزه بجوائز عديدة، كما له 6 أفلام حجر بهم اسمه في تاريخ أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، نتعرض لها خلال السطور التالية.

فيلم أبناء الصمت

البداية من فيلم أبناء الصمت الذى عرض عام 1974 بطولة محمود مرسى، ونور الشريف، وميرفت أمين، ومديحة كامل، وسيناريو وحوار مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضى.

فيلم "إسكندرية ليه"

مرة أخرى يدخل القائمة بفيلم من السبعينات تعاون فيه مع المخرج يوسف شاهين عام 1979، وهو فيلم "إسكندرية ليه"، والذى يعد ضمن سلسة الأفلام التى تطرق فيها المخرج العالمى إلى سيرته الذاتية، مستعينا بسيناريو وحوار محسن زايد، بطولة نجلاء فتحى، وفريد شوقى، وعزت العلايلى، ومحسن محى الدين، ومحسنة توفيق، ومحمود المليجى، وليلى فوزى، ويوسف وهبى، ويحيى شاهين.

فيلم "البرىء"

بعد ذلك يأتي فيلم "البرىء" الذى جسد فيه أحمد زكى، شخصية أحمد سبع الليل، خلال عام 1986، من إخراج عاطف الطيب، وتأليف وحيد حامد، وبطولة محمود عبدالعزيز، وممدوح عبدالعليم، وصلاح قابيل، وجميل راتب، وإلهام شاهين.

الحب فوق هضبة الهرم

مرة أخرى مع المخرج عاطف الطيب، من خلال فيلم الحب فوق هضبة الهرم، من سيناريو وحوار مصطفى محرم، عن قصة الأديب نجيب محفوظ، قدم أحمد زكى، الفيلم مع آثار الحكيم، ونجاح الموجى، وأحمد راتب.

زوجة رجل مهم

عام 1988 قدم أحمد زكى فيلم وصف بالملحمة وهو "زوجة رجل مهم"، مع المخرج محمد خان، والمؤلف رؤوف توفيق، بطولة ميرفت أمين، وحسن حسنى، وزيزى مصطفى، وعلى الغندور.

فيلم أحلام هند وكاميليا

ومع محمد خان مرة ثانية قدم مع نجلاء فتحى، وعايدة رياض، فيلم أحلام هند وكاميليا عام 1988.