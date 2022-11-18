شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد نصر الله: ملابس سيد رجب فى "19ب" استوحيتها من شخصية واقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ناهد نصر الله مصممة ملابس فيلم "19ب" إنها استوحت ملابس شخصية سيد رجب ضمن أحداث الفيلم من شخص حقيقي شاهدته وشعرت أن يشبه الشخصية التي يتناولها العمل، أما ملابس السايس تعمدت أن تظهر ملونة بشكل لافت، لأن السايس يحب أن يلفت النظر له لطبيعة عمله، وأشارت ناهد نصر الله في ندوة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي إلى أنها حرصت على أن تظهر كل ملابس الشخصيات معبرة عنها وحقيقية.

يشار إلى أنه حضر الندوة المنتج محمد حفظي والنجم سيد رجب وأحمد عبد الله َوأحمد خالد صالح والعديد من صناع العمل.

وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.