شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نساء بحياة أحمد زكى فى ذكرى ميلاده.. بعيدًا عن هالة فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 18 من نوفمبر مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكى الذى رحل عن عالمنا منذ 14 عامًا، ورغم رحيله إلا أن حكاياته لا تزال تشغل الملايين من محبيه ممن أعجبوا بفنه وخلدوه فى قلوبه بما قدمه من أعمال يصعب على غيره القيام بها، إنه النجم الراحل أحمد زكى، الذى تحل ذكرى ميلاده اليوم.

أحمد زكي لم تقل حياته العاطفية دراما عما قدمه من أعمال فارتبط فى حياته بشائعات كثيرة وألغاز حيرت الجميع ممن أكدوا ارتباطه بتلك الفنانة أو غيرها دون حقيقة مؤكدة سوى زواجه الرسمى بواحدة فقط هي النجمة هالة فؤاد التى آلمته بالرحيل عن الحياة رغم انفصالهما قبلها.

ونتعرض خلال هذا التقرير إلى أبرز 5 نساء أثرن فى شخصية فتى الشاشة الأسمر بعيداً عن هالة فؤاد سواء على مستوى الحب الذى لم ينته إلى زواج أو حتى ممن لعبن دور الشقيقة والسند من نجمات الوسط الفني لنتعرف أكثر على المرأة فى حياة أحمد زكى.



الفنان احمد زكى

شهيرة السند

البداية من السند حيث استحقت الفنانة شهيرة زوجة النجم الكبير محمود ياسين هذا الوصف، وذلك بعدما جمعتهما الزمالة قبل الشهرة فى بلدتهما بالشرقية فاشتركا سويًا فى عروض مسرحية بقصر ثقافة الزقازيق، ثم سبقته بالحضور للقاهرة وما أن حضر بعدها حتى ساندته بأخلاق أبناء القرية وتحدثت إلى المخرجين عنه وظل هو لآخر يوم فى حياته يتحدث عن الدور الإيجابى التى لعبته معه.



أحمد زكي وشهيرة

سعاد حسنى مفتاح نجوميته الذى أنقذه من الانتحار

لا يخفى على أحد أن مشاركة أى فنان بجانب سعاد حسنى كان مفتاح شهرته لما تمتعت به السندريلا من نجومية وشعبية كبرى لم ينافسها فيها أحد، وبالتالى كان العمل معها حلماً بفيلم الكرنك الذى كان مفترض أن يلعب بطولته أحمد زكى فى الدور الذى قام به نور الشريف إلا أن رفضه فى النهاية بسبب بشرته السمراء جعله يفكر فى الانتحار ويمر بأزمة نفسية ساعدته هي على تخطيها حين أكدت له أنه سيعمل معها قريباً، وبالفعل اشتركا فى بطولة شفيقة ومتولي ثم توالت الأعمال بينهما حتي أكد البعض نيتهما الزواج لوجود قصة حب بينهما أكدها للبعض ما فعله حين علم بخبر وفاتها بعدما أغلق على نفسه الباب ثلاثة أيام لم يتكلم فيها مع أحد.



احمد زكى وسعاد من فيلم شفيقة ومتولى

الصديقة التي يشاورها ويستفيد من آرائها

ربما لا يعلم كثيرون أن نجلاء فتحى خلال فترة ارتبطت بصداقة قوية مع النمر الأسود كانت حديث الجميع أثناء اشتراكهما معا فى بطولة فيلم (سعد اليتيم) ثم تكررت اللقاءات فى أعمال آخرها (احلام هند وكامليا) لتثار الشائعات حول وجود قصة حب قوية بينهما، وذلك لأنهما كانا كثيرا الظهور معا ويحرصا على الاستفادة من آرائهما سوياً فأعلن عن ذلك فى أكثر من مناسبة لتنتهى الشائعات تماما بعد إعلان زواج نجلاء من الإعلامى حمدى قنديل وتبقى الصداقة.

رغدة نصفه الآخر ولغز الزواج

أكد كثيرون وجود زواج سرى بينهما إلا أنها نفت الأمر، نتحدث عن رغدة التى أكدت أنهما يشبهان بعضهما البعض بشكل كبير ولكن لا يصلحا للزواج فقالت " طول عمرنا بنحب بعض بطريقة خاصة مش بطريقة روميو وجوليت تركيبتنا شبه بعض، لكن لم نكن نصلح كزوجين"، بينما قال أحمد عنها نصاً : " رغدة هى نصفي، فهى توأمي، وبيننا كيمياء قوية".

كما لم تخفى رغدة أنه طلب منها الزواج فى آخر أيامه وهو على سرير المرض حماية لها مما تعرضت له من هجمات شرسة بسبب مكوثها معه طيلة سنة وشهرين تسانده فيها فى حربه مع المرض.



زكى ورغدة

الأخت الكبيرة والخاطبة

ربما يجهل كثيرون بأن هناك فى الوسط الفنى ما كانت أشبه بالأخت الكبيرة التي كانت تستحق فى وقت من الأوقات لقب خاطبة.

الحديث عن عفاف شعيب التي ارتبطت معه بصداقة منذ اشتراكهما معاً بفيلم (ضد الحكومة) فكانت شديدة الاشفاق عليه لعدم زواجه بعد انفصاله عن هالة فؤاد فكانت تنصحه بضرورة الزواج بل رشحت له كما قالت هي اكثر من فتاة إلا انه كان دائما يتراجع فى اللحظات الاخيرة ويتهرب، ثم يطلب منها ترشيح فتاة أخرى للزواج لرغبته فى الاستقرار.