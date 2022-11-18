شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أحمد زكى.. ”الخليج 365” فى مسقط رأس النمر الأسود.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان أحمد زكى اليوم حيث ولد فى 18 نوفمبر عام 1946 بحى الحسينية بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وانتقل ”الخليج 365” إلى حى الحسينية مسقط رأس النجم أحمد زكى والتقى بجيرانه وذويه وأصدقاء طفولته.

يقول مصطفى عراقي صاحب الـ 73 سنة الذى يسكن بمنزل مواجه لمنزل الفنان الراحل أنه كان زميل وجار للنجم الفنان رغم أن الفنان كان يكبره بثلاث سنوات إلا أنهما كانت حياتهم واحده يخرجان ويذهبان إلى المدرسة سويًا ويلهوان مثل الأطفال في المنطقة ويلعبان كرة القدم في سوق الثلاثاء الشهير بمدينة الزقازيق.

وأضاف أنه قضى أجمل أيام حياته مع الفنان والذى كان هادئ الطباع يحبه كل أقاربه وجيرانه ولم يصدر منه يومًا أى فعل يغضب أحدًا منه وكان دائمًا يحلم بالشهرة ويعشق التمثيل والفن والفنانين وكنت نسهر سويًا وأغلب الأيام ننام سويًا فى بيتنا حيث كان والدى ووالدتى يحبونه لأنه كان ودودًا بشكل كبير.

وبعد رحيل والدة الفنان أحمد زكى قام صاحب المنزل بهدمه وإنشاء مسجد وأطلق عليه اسم "مسجد الحسين"، مضيفًا: أنه بعد افتتاح قصر ثقافة الزقازيق في الستينيات بفرقة الفنون الشعبية بينما التحق النجم أحمد زكي بفريق التمثيل وكانا يشاركان فى مسرحية اسمها "البرواز" والتى تتضمن مقاطع تمثيلية ورقصات شعيبة.