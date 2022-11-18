شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 20 عام زواج.. 10 صور تبرز قصة حب أحمد حلمي ومنى زكى فى يوم ميلادهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة حب كبيرة جمعت بين أشهر ثنائي في الوسط الفني النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، الذي يتصادف اليوم عيد ميلادهما، فلم يكن حب الفن وحده الذي جمعهما، بينما أيضًا حبهما واحترامهما لبعضهما البعض طوال فترة زواجهما، جعلت الثنائي دائمًا محط أنظار وإعجاب الجمهور.

في أكثر من مناسبة ظهر الثنائي في حالة كبيرة من الحب والاحترام الذي جمعهما على مدار أكثر من 20 عامًا منذ زواجهما عام 2002، وكان حلمي الداعم الأكبر لزوجته خلال تكريمها في عدد من المناسبات الفنية، فضلاً عن فرحة منى هي الأخرى بتكريم حلمي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الصور التي جمعت الثنائي معًا:



خطوبة أحمد حلمي ومنى زكي خطوبة أحمد حلمي ومنى زكي



أثناء احتفال الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي بالهالوين



في عام 2020 أثناء حضورهم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



وقت تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتأثرها وبكائها على المسرح وقت تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتأثرها وبكائها على المسرح

في إحدى المناسبات الفنية.. عندما كُرمت منى زكي بجائزة أفضل ممثلة واحتضانها لحلمي قبل استلام الجائزة

حضور الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي مهرجان القاهرة السينمائي عام 2019 وصلة غزل بين الزوجين أثناء جلسة تصوير لإحدى المجلات صورة سيلفي تجمع النجمين في افتتاح مهرجان القاهرة



زفاف أحمد حلمي ومنى زكى