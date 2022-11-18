شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله عن الرمزية فى فيلم "19ب": الجمهور يكمل حكايات شخصياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد عبد الله، إنه يحب دائمًا وضع أمور وتفاصيل غير محكية ضمن أفلامه التي يقدمها ومنها فيلمه "19 ب" الذي ينافس بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 44.

وأشار أحمد خالد صالح في ندوة الفيلم ضمن فعاليات المهرجان إلى أنه شغوف بأن يكمل المشاهد هذه الحكايات بتصوره الخاص، ويستمتع بنقاشات حضور الفيلم معا بشأن العمل وتفسيراتهم لدوافع شخصياته وأحاسيسهم.



وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.