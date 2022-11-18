شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الدولى للفيلم بمراكش يعلن المتوجين فى "ورشات الأطلس" للمخرجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأعلنت ادارة المهرجان في بيان لها اليوم ان هذه الدورة الخامسة من ورش الأطلسي شارك فيها 250 مهنيا دوليا حضروا بمجموعة مكونة من 23 مشروعا وفيلما، يحملها جيل جديد من السينمائيين المغاربة والعرب والأفارقة.

وأشار البيان إلى أن 16 مشروعا استفادوا في مرحلة التطوير و6 أفلام في مرحلة التصوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج من مواكبة خاصة تمثل ما يقارب من 150 ساعة قدمها مستشارين خبراء في مجال كتابة السيناريو والإنتاج والتوزيع والمونتاج والموسيقى التصويرية.

كما تم اختيار فيلم واحد في إطار عروض الأطلس للأفلام عرض على جمهور خاص يتألف من مديري مهرجانات سينمائية.

ونتج عن سوق الإنتاج المشترك لورشات الأطلس عدد من الطلبات التي تهم اللقاءات الفردية مع المخرجين والمنتجين الذين تم اختيار أعمالهم، من بينها 350 لقاء تم عقدها بالفعل، مما يدل على الاهتمام المتزايد للمهنيين بالتجارب السينمائية من القارة الإفريقية والعالم العربي.

وفي هذه الدورة الخامسة، منحت ورشات الأطلس ثماني جوائز بلغت قيمتها الإجمالية 106000 يورو ، فقد قررت لجنة تحكيم جوائز الأطلس الثلاث لمرحلة ما بعد الإنتاج، المؤلفة من جايا فورير و إيريك لاسيج و سيباستيان أونومو ، منح جوائزها للأفلام: إن شاء الله ولد (أمجد الرشيد - الأردن)، ديسكو افريقيا (لوك رزاناجاونا - مدغشقر)، وحياة ذهبية (بوباكار سانكاري - بوركينا فاسو، بنين).

فيما قررت لجنة تحكيم جوائز الأطلس الأربعة الخاصب بالتطوير، المكونة من المنتجين لمياء الشرابي ونيكول جيرهاردز وفارس لادجيمي منح جوائزها للأفلام: البحر البعيد (سعيد حميش بن العربي - المغرب)، كش حمام (دانيا بدير - لبنان)، ديمبا (مامادو ديا - السنغال)، ولِنده (كاتي لينا ندياي - السنغال).

بالإضافة إلى ذلك، مُنحت جائزة ARTEKINO الدولية، التي تمنحها القناة التلفزيونية الفرنسية الألمانية، لمشروع الفيلم في مرحلة التطوير ( تمنتاشر ) للمخرج (سامح علاء - مصر).

وعلى مدى خمس دورات، قام البرنامج المهني للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بمواكبة 111 مشروعا وفيلما سينمائيا، منها 48 مشروعا وفيلما مغربيا.

وكدليل على النجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم في مرحلة لاحقة اختيار العديد من الأفلام التي شاركت فيه من جانب مهرجانات سينمائية عالمية مرموقة. في هذا العام ، تم اختيار 5 أفلام مدعومة من قبل ورشات الأطلس في كل من مهرجان كان (أشكال ليوسف الشابي، تحت الشجرة لأريج السحيري)، مهرجان البندقية (ملكات لياسمين بنكيران، المحكور ما كي بكيش لفيصل بوليفة)، مهرجان لوكارنو (شظايا السماء لعدنان بركة)؛ قبل أن يتم تقديمها في أول عرض لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وجاءت جوائز الدورة الخامسة لورشات الأطلس على النحو التالي :

جائزة الأطلس لمرحلة ما بعد الإنتاج، قيمتها 25000 يورو إن شاء الله ولد (أمجد الرشيد - الأردن) إنتاج رولا ناصر (الأردن)

جائزة الأطلس لمرحلة ما بعد الإنتاج، قيمتها 25000 أورو إن شاء الله ولد (أمجد الرشيد - الأردن) إنتاج رولا ناصر (الأردن)

جائزة الأطلس لمرحلة ما بعد الإنتاج، قيمتها 15000 يورو ديسكو افريقيا (لوك رزاناجاونا - مدغشقر) إنتاج جوناتان روبين (فرنسا)

جائزة الأطلس لمرحلة ما بعد الإنتاج، قيمتها 10000 يورو حياة ذهبية (بوباكار سانكاري - بوركينا فاسو، بنين) إنتاج فيصل كنونلونفان (بنين)

جائزة الأطلس للتطوير، قيمتها 15000 يورو

البحر البعيد (سعيد حميش بن العربي - المغرب) إنتاج صوفي بونسون (فرنسا)

جائزة الأطلس للتطوير، قيمتها 10.000 أورو كش حمام (دانيا بدير - لبنان) إنتاج بيير صراف (لبنان)

جائزة الأطلس للتطوير، قيمتها 5000 يورو

ديمبا (مامادو ديا - السنغال)

إنتاج مابا با (السنغال)

جائزة الأطلس للتطوير، قيمتها 5000 يورو

لِنده (كاتي لينا ندياي - السنغال)

إنتاج وليد بهاء (فرنسا)

جائزة ARTEKINO الدولية، قيمتها 6000 يورو تمنتاشر (سامح علاء - مصر) إنتاج مارك لطفي (مصر)

س.ع