شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى يرد على أزمة تذاكر فيلم "19ب": إقبال طبيعى على الفيلم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المنتج محمد حفظى على أزمة نفاد تذاكر فيلمه "19ب" وعدم تمكن قطاع كبير من الصحفيين والجمهور من حجز التذاكر بعد فتح منافذ البيع بنصف ساعة فقط، بأن ذلك الأمر طبيعي إذ يكون هناك دائمًا حرص وإقبال كبير على مشاهدة الفيلم المصري المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي.



وأضاف محمد حفظي في ندوة فيلم "19ب" ضمن فعاليات المهرجان أنهم صناع العمل أخذوا فقط 15% من سعة مقاعد المسرح الكبير، ولم يشتروا أي تذكرة.



وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.