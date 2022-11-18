شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زكى يحضر فرح منى زكى وأحمد حلمى مرتين اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة خاصة جمعت بين الفنانة منى زكى بأستاذها الفنان الكبير أحمد زكى الذي يتصادف اليوم 18 نوفمبر مع عيد ميلادهما، حيث قالت عنه في أكثر من مناسبة أو لقاء أنه بمثابة والدها الروحى وداعمها الأول خلال بداياتها الفنية.

كما حكت منى زكي خلال لقاء سابق قيام النجم الراحل أحمد زكي بالذهاب إلى فرحها هي والفنان أحمد حلمي مرتين، قائلة: "هو راح لمكان فرحي قبلها بيوم افتكره يومها، وراح القاعة ملقاش فيه فرح، ولما عرفت اتضايقت جدًا لإني افتكرت إنه خلاص مش هايجي الفرح، ولكني تأثرت جدًا وكانت مفاجأة بالنسبالي أنه جه تاني يوم الفرح، لأنه كان بالنسبالي كان حاجة كبيرة أوي، هو اللي عملني وخلاني ليا قيمة في الوسط الفني".

وأشارت منى ذكي في لقاء آخر: "أنا ضهري اتكسر في الفن بعد وفاة أحمد زكي، أنا كنت لا شيء في الفن وهو كان مؤمن بيا هو والأستاذ وحيد حامد، وساندوني ووقفوا جنبي"، فضلًا عن أنها شاركت معه في 3 أفلام سينمائية ساعدتها بشكل كبير على دخول مجال الشهرة، وهي أفلام: "اضحك الصورة تطلع حلوة، أيام السادات، حليم".

جدير بالذكر أن 18 نوفمبر يشهد يوم ميلاد 3 من النجوم الكبار، أولهم الفنان الكبير أحمد زكي فهو من مواليد عام 1946، بينما رحل عن عالمنا في مارس عام 2005، بالإضافة إلى الفنان أحمد حلمي فهو من مواليد 18 نوفمبر عام 1969، والفنانة منى ذكي التي ولدت 18 نوفمبر عام 1976.



