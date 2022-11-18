شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: شخصيتى فى فيلم 19ب بها أبعاد كثيرة وليست عنيفة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد خالد صالح أنه تحمس للمشاركة في فيلم 19 ب بعد أن عرض عليه السيناريو المخرج أحمد عبد الله، خصوصًا أنه مع نجم بحجم سيد رجب، وأن شخصيته التي جسدها بها أبعاد كثيرة وليست عنيفة فقط.

وأوضح أحمد خالد صالح في ندوة فيلم 19 ب ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن رغم وجود مشاهد صعبة في الفيلم، لكن اسلوب المخرج احمد عبد الله جعل الامور أسهل.

يشار إلى أنه حضر الندوة المنتج محمد حفظي والنجم سيد رجب وأحمد عبد الله َواحمد خالد صالح والعديد من صناع العمل.

وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد