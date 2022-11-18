شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد نجل سميرة سعيد.. وسيمون تواسيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي أمس والد نجل الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، حسب ما أعلنت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عبر حسابها على "انستجرام"، حيث نشرت صورة لسميرة سعيد وعلقت قائلة: "إنهارده زى ماكتبت على صفحتى على الفيسبوك ميعاد عزاء أستاذى محمد سلطان أرسلت لكل فنان معى رقمه على الواتساب ومنهم الفنانه الكبيره والراقيه سميرة سعيد".

وتابعت: "فكلمتنى واعتذرت عن حضور العزاء لإنها خارج مصر لإن أبو إبنها شادى توفى أمس ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته وخالص عزائى لها ولإبنها ولكل حبايبه".



نادية مصطفى

كما حرصت الفنانة سيمون على دعم ومواساة سشمير سعيد في وفاة طليقها، ونشرت عدد من الصور التي تجمعها بها، عبر حسابها على "الفيسبوك"، معلقة عليها: " سميرة سعيد نجمة الأجيال من بدايتي من أوائل الداعمات لي وأنا لا أنسي من قال في حقي كلمة، البقاء لله في والد ابنها الله يرحمه".



سيمون

وكانت الديفا سميرة سعيد نعت الموسيقار الراحل محمد سلطان، وذلك من خلال حسابها على موقع فيس بوك، حيث كتبت: "لكل عمر نهاية، ولكن الفراق والغياب يبقى دائماً مرّ..".

وأضافت: "محمد سلطان" ليس بالنسبة لي ملحنا فقط.. لكن كان صديقا، كان قريبا وكان معلّما.. أول نجاحي في مصر، كان من خلاله.. تبناني وآمن بي.. وكان هو والمرحومة "فايزة احمد" أكبر سند وأكبر دعم، وكان بيتهما هو بيتي.. رحمكما الله.. سوف أتذكركما طالما حييت".