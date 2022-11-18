شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى عن تصادف يوم ميلادها مع زوجها أحمد حلمى: حاجة مش ظريفة خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة منى زكى عن رد فعلها بعد معرفة تاريخ ميلاد أحمد حلمى والذى يتصادف مع نفس يوم ميلادها 18 نوفمبر، وذلك قبل ارتباطهما وقالت خلال حلقتها في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة: "لما أحمد قالى إنه تاريخ ميلاده 18 نوفمبر كنت فاكراه بيشتغلنى علشان بيرسم عليا وابتديت أقوله أنت أكيد كذاب يقولى والله هصورلك البطاقة، أقوله استحالة يعنى إيه نفس اليوم".

وأوضحت منى زكى أن الأمر كان حقيقة وقالت: "للأسف عيد ميلادنا في نفس اليوم، والحقيقة أن ده بيبقى حاجة مش ظريفة أوى، لأنى ببقى طول اليوم حاسة إن ده يوم جوزى مش اليوم بتاعى، فبعد سنين طويلة بتفقد الاحتفال بعيد ميلادك وأصبح مش موجود أساسًا لأنه بالنسبة لى يوم أحمد، وهو كمان أكيد بيكون حاسس نفس الإحساس ده".

وكشفت منى زكى عن أول هدية أحضرها لها أحمد حلمى موضحة: "أول مرة جابلى هدية كانت أغلى هدية وكانت سلسلة ذهب رغم أنه مكانش معاه فلوس إن يجيبلى حاجة دهب، وكانت على شكل عروسة بنوتة وكتب اسمه وده كان قبل ما نتجوز بس كان قالى إنه بيحبنى، وبعد كده أول ما بقينا حقيقى في علاقة، أول هدية جبتهاله كانت دعوة أنه يروح يوم يعمل سبا ومساج ويدلع نفسه فطبعًا شاف إن أنا غريبة أوى".

منى زكى تزوجت من الفنان أحمد حلمي، في مايو عام 2002، وأنجبت منة 3 أبناء هم لى لى، سليم، يونس وتعد زيجتهما من الأبرز في الوسط الفني اذ استمرت 20 عاما حتى الآن، ورغم نجومية الثنائى إلا أنهما لم يجتمعان في عمل فنى سوى في أفلام "عمر 2000"، و"ليه خلتنى أحبك" و"سهر الليالي" وكانت هذه الأعمال قبل زواجهما.



احمد حلمى ومنى زكى



احمد حلمي ومنى زكى