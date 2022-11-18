شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجلة شقيق عبد الحليم حافظ بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، عن وفاة السيدة زينب الشناوي، ابنة شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وقال عبر حسابه على موقع فيس بوك : «بقلوب مؤمنة تتقبل قضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله، أختي الكبيرة الحاجة زينب الشناوي، الصابرة على المرض والمؤدية لكل خدمات أسرتها الصغيرة والكبيرة، نحسبها من الشهداء، ولا نزكيها على الله.. البقاء لله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».



محمد شبانة

من ناحية أخرى كان رد محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، فى وقت سابق على الايصال الموقع من العندليب الراحل بإذن صرف 150 حنيه بدل مطرب من شركة صوت الفن التي كان حليم شريكاً فيها، وذلك بعد ظهور هذا الايصال على إحدى صفحات السوشيال ميديا مؤكداً لـ"الخليج 365" أن هذا الايصال مضروب ومزور.

وأوضح شبانة: "دا اسمه أى كلام وخلاص، هو عبد الحليم هيجى ياخد 150 جنيه!؟ فدا كلام يضحك الصراحة، وهو طبعا مصلحة اللى ضاربهم انه يحاول يلفق لعبد الحليم أشياء قانونية مش موجودة علشان كدا ضرب الوصلين دول، وعبد الحليم أصلاً شريك في الشركة فهيصرف لنفسه فلوس بهذه الطريقة مثلا!؟، واللى حصل إن واحد ضارب توقيع على وصل قديم وخلاص ودا شغل نصب قديم من بتاع زمان".