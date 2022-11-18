شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما: "كل سنه واحنا طيبين"..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصادف اليوم 18 نوفمبر مع عيد ميلاد النجمة منى ذكي وزوجها النجم أحمد حلمي، الذي احتفل بهذه المناسبة على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على "انستجرام" وظهر خلالها وهو يقوم بحملها، وعلق عليها قائلًا: "كل سنه واحنا طيبين".

وبعد ساعات حصدت تلك الصورة تفاعل عدد كبير من الجمهور، بالإضافة إلى حرص عدد من الفنانين على تقديم التهنئة للثنائي، منهم الفنانة غادة عادل التي علقت قائلة: "كل سنه وانتوا طيبيين وناجحين ومنورين"، بينما كتب الفنان هيثم شاكر: "كل سنة وانتم طيبين"، كما علقت الفنانة كندة علوش على الصورة قائلة: "كل سنة وانتو طيبين وحلوين ومنورين"، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "واحد تاني" الذي عرض هذا العام في دور العرض السينمائية المختلفة، وشاركه بطولته كل من: روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.