شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد عقل عن معاناة البدايات: من الصعب أن تعزف موسيقى والواقع أليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ الموسيقي اللبناني الشهير جهاد عقل، ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم الخميس، على قناة cbc، ليتحدث عن مشواره الفني وبداياته مع الموسيقى.

خلال الحلقة التي قدم خلالها "عقل" بمصاحبة فرقته الموسيقية مجموعة متنوعة من أجمل أعماله الفنية للأعمال الكلاسيكية العربية والغربية بعزف رائع على الكمانجة، أوضح أن علاقته بهذه الآلة الموسيقية مميزة وخاصة للغاية، ويستعملها بطريقة تتماشى مع ما يحبه ويميل إليها.

يضيف: "لما بدأت اكتشف الأشياء الدقيقة والحساسة بآلة الكمانجة وإمكانياتها صرت استعملها متل ما أنا بحب إنها تمشي معي".

وعن علاقته المميزة بهذه الآلة وطريقته الخاصة في العزف، قال جهاد عقل: "هذه الطريقة لأني درست الموسيقى الكلاسيكية كتير وبعدين درست الموسيقى الشرقية وبالتالي صرت بحب إني حوّر العالمين بعالم واحد بأفكار وابتكارات من عندي أنا".

أما فيما يتعلق ببداياته مع الموسيقى، قال: "كانت أيام صعبة وكلها حروب، من الصعب إنك تلعب موسيقى والواقع أليم، بدأت أعزف من وأنا عمري 5 سنين، بدأت أكبر أنا والكمانجة صرت أعزف وأتمرن يوميا كتير.. في عمري الحالي أصبحت الكامنجا أكثر شيء واكبني بحياتي.. ونحنا أطفال ما كنا نقدر نلعب فكنت استعمل الكمانجة لعبة وسلاح وكل شي.. رافقتني في كل شيء في حياتي على مدار عمري حتى الآن".