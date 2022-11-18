شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين: عرفت معنى الغيرة من شقيقى وكنت أغير عليه للغاية منذ صغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ميرهان حسين إنها كانت تلعب ألعاب الأولاد الصبيان وهى صغيرة، متابعة: "كنت مع شقيقى وهو أكبر منى بعامين، وكنا نلعب في الشارع وكنت أتعرض للاصطدام بالعجلة وكان لدى شلة من الأصدقاء، حيث كنت ضمن شلة شقيقى نزار وكنت ألعب لعب الأولاد".

وأضافت ميرهان حسين، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on: "عرفت معنى الغيرة من شقيقى وكنت أغير عليه للغاية منذ صغرى، ولكن الآن هو من يغير عليّ، وشقيقى كان يرفض أن أحصل على أى شيء منه ولكن كنت أجد أصدقاءه يحصلون على أشيائه".

وتابعت ميرهان حسين: "شقيقتى ندين أصغر منى بـ10 سنوات وجاءت بسببى لأننى كنت أحب طفلة جارتى صغيرة وكنت مرتبطة بها، فعندما عزل الجيران تعرضت لاكتئاب وبكيت كثيرا فطلبت من أهلى أن يكون لى شقيقة صغرى".