شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يتذكر أول لقاء جمعه بأنغام: قلتِ لى صوتك حلو وبحب أغنيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة أنغام، الفنان هيثم شاكر، فى برنامجها المذاع على قناة DMC ، وقدم "شاكر" خلال الحلقة أغنيات محمد فوزى فى حلقة احتفت فيها أنغام بالفنان الراحل.

وخلال الحلقة كشف هيثم شاكر بداياته الفنية وأول أغنياته فى سوق الغناء، وقال: "رجعت برفقة أسرتى من السعودية، ونزلت مصر أكمل تعليمى، وفى مرة واحد صاحبى قال لى فى شركة إنتاج فتحت جنب البيت، وعرض عليا أروح وكلمتهم فى التليفون، رحت سمعوا صوتى، وكنت سعيد إن أول غنوة ليا من توزيع حميد الشاعرى، وكانت من ألحان محمد رحيم وكلمات والدته".

وتذكر أول لقاء جمعه بأنغام قائلا: "فى مرة مدير الاستوديو قال لى أنغام برة وعايزة تسلم عليك، وفاكر كلامك لحد دلوقتى: "صوتك حلو وأنا بحب أغنيتك جدا".

وأثنت أنغام على حفل هيثم شاكر فى جدة، قائلة: "شفتلك حفلة فى جدة فرحت لك جدا"، ورد هيثم شاكر: "طفولتى كانت هناك، وسألت نفسى هل ممكن أرجع هنا تانى وأبقى مطرب مشهور، تفوت السنين وأحقق حلمى". وأشار هيثم شاكر: "حاولت أعلم نفسى المزيكا لكن فشلت عشان مكانش عندي وقت واحترفت مبكرا جدا".